“Che décolleté atomico”, Caterina Balivo fa sognare in bikini, devastante – FOTO

Caterina Balivo fa sognare gli utenti con una serie di scatti in bikini: il fisico della conduttrice è a dir poco devastante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

In vacanza a Capri, Caterina Balivo non sembra affatto accusare la lontananza dalle scene televisive. La storica conduttrice di “Detto Fatto” e “Vieni da me”, conclusa quest’ultima esperienza, non si è più voluta impegnare in trasmissioni che la volessero proporre come volto di punta. Mamma di Guido Alberto e di Cora, la splendida presentatrice aveva infatti confidato di volersi prendere un po’ di tempo per sé, così da dedicarsi maggiormente ai suoi figli. Tramite l’ultimo post pubblicato su Instagram, la Balivo ha condiviso con gli utenti una favolosa giornata di mare nella suggestiva Capri: il bikini di Caterina, incapace di contenerne le forme abbondanti, è una visuale clamorosa.

NON PERDERTI ANCHE —> Raffaella Carrà regina della trasgressione: parlano le sue canzoni

“Che décolleté atomico”, Caterina Balivo fa sognare con gli SCATTI in bikini

Per vederli, vai su Successivo