Eleonora Daniele, una donna distrutta: parole indelebili ed eterne – FOTO

Eleonora Daniele ha commentato su Instagram il momento di dolore che attraversa, nel ricordo della più grande di tutti.

“Quando ti dicono che è morto un mito… e tu non puoi crederci…”, con queste parole, la conduttrice, Eleonora Daniele inizia la sua lunghissima prosa poetica, nel segno dei ricordi più intensi, vissuti con la persona più cara.

Mai banale la neo mamma e punto di riferimento nella mattina di Rai 1, con il palinsesto, “Storie Italiane“, i cui racconti conservano sempre qualcosa di speciale oltre ai tratti misteriosi.

E’ bastato davvero poco per la Daniele cambiare umore da un momento all’altro e pensare che da oggi in poi, nulla sarà come prima. Di volti celebri del mondo dello spettacolo ne ha conosciuti e come, ma mai come lei, maestra di vita, il cui ricordo gli illuminerà cuore e ragione, ogni volta che ne avrà bisogno

Eleonora Daniele non riesce a superare il dolore: il post strappalacrime

Tra i personaggi vip più celebri del panorama televisivo, Eleonora Daniele è uno fra quelli che non riuscirà a superare il dolore indescrivibile di una perdita.

Per lei è come se avesse perso un punto di riferimento assoluto, proprio come la sua madre biologica. I fan si sono stretti attorno al suo dispiacere, condito da parole toccanti.

Le stesse sono rintracciabili nell’ultimo post, pubblicato dalla conduttrice di “Storie Italiane” sul proprio profilo Instargam, che riassumono tutto ciò che lei provava per la regina assoluta della tv.

Si tratta di Raffaella Carrà, la cui scomparsa, avvenuta ieri pomeriggio ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti.

“…era la storia, era il presente e il futuro, uno spazio infinito di emozioni che donava a tutti…”, chiaro riferimento al sorriso radioso di Raffaella, che metteva di prassi, di buon umore.

Eleonora porterà “sempre e per sempre” nel proprio cuore, quell’immagine della regina, che fungerà da antidoto ai momenti più bui della sua vita.