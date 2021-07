Elisabetta Gregoraci, la minigonna è totale: talmente corta che il caldo aumenta – FOTO

Elisabetta Gregoraci ha condiviso sulle proprie Instagram Stories tre foto fantastiche mentre indossa una minigonna celestiale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La showgirl Elisabetta Gregoraci non smette di stupire i suoi tantissimi follower su Instagram con foto da urlo. Le ultime tre sono state condivise sulle sue Stories poche ore fa. La bella ex gieffina indossa una magliettina nera e una gonna cortissima, che lascia scoperte le sue lunghe e tornite gambe. Di sicuro avrà alzato la temperatura dei suoi fan con questi tre magnifici scatti per pubblicizzare un olio per il corpo. Infatti è nel bellissimo bagno di casa propria, fattore che aumenta ancor di più l’emozione tra il suo fedele e innamorato pubblico.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Ah bona!”, Elenoire Casalegno appena sveglia è selvaggia e incantevole – FOTO

Elisabetta Gregoraci, le foto che aumentano la temperatura dei follower

Per vedere Elisabetta Gregoraci in minigonna vai su Successivo