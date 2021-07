La showgirl Elisabetta Gregoraci strega i suoi ammiratori con lo sguardo, il lato A è un pazzesco cimelio di preziosa meraviglia.

Dopo aver mostrato senza alcun timore la sua fragilità in un elegante abito blu, che tra l’altro ben si dimostra ad oggi come uno dei suoi più affascinanti punti di forza, la meravigliosa showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci è propensa in men che non si dica a voltare pagina cogliendo ancora una volta di sorpresa il suo vasto pubblico.

L’ultimo scatto pubblicato dalla showgirl classe 1980 dagli occhi cerulei è fin da subito soggetto ad una fragorosa standing ovation. Nel mirino di tanti complimenti saranno proprio quel paio d’occhi. Propensi ad essere soggetti in maniera disarmante al risplendere dei raggi solari, come soltanto potrebbe esserlo una pietra assai preziosa. Ad accompagnarsi ad essi sarà anche un altro dettaglio altrettanto mozzafiato.

Elisabetta Gregoraci ti strega con lo sguardo, il lato A pazzesco: “Sei meravigliosa”

