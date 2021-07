Katia Pedrotti ha condiviso una serie di scatti sui social in cui si è mostrata in costume. I fan rimangono senza parole per la sua bellezza.

Biondissima, fisico da urlo e fascino intramontabile. Katia Pedrotti non smette mai di stupire conquistando i suoi fan con gli incredibili scatti condivisi sulla seguitissima pagina Instagram. 42 anni, il suo nome è diventato noto a seguito della partecipazione al Grande Fratello nel 2004. È qui che ha conosciuto il suo compagno di vita Ascanio Pacelli con cui ha dato alla luce i figli Matilda e Tancredi.

Dopo aver preso parte al reality ha partecipato a innumerevoli trasmissioni e si è affermata sul web, in particolare su Instagram dove il suo profilo “MissKatia” è seguito da 492 milioni di follower dove condivide ogni giorno momenti di vita personale e lavorativa.

Katia Pedrotti in bikini: pose da urlo, fan senza fiato

