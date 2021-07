Federica Pellegrini, il VIDEO che riprende attimi privati della nuotatrice

Federica Pellegrini immortalata in un video che riprende momenti della sua vita privata. Fans in estasi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini è una delle atlete migliori che il nostro paese possa vantare. Dedizione, sacrificio e talento…tutte caratteristiche che la rendono la campionessa di nuoto che è oggi. Federica è molto seguita anche sui social dove tra scatti quotidiani, outfit mozzafiato e momenti di allenamento, informa periodicamente i fans circa le sue disavventure.

In questa foto ad esempio mostra tutto il suo disappunto circa il lunedì, riferendosi alla giornata di ieri. Caschetto con frangia spettinata, occhiali da sole ed un viso che la dice lunga circa il suo stato d’animo, alquanto contrariata. Ma l’affetto dei fans non tarda ad arrivare ed i commenti sono tutti per lei.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Amadeus presenta il nuovo programma: “Il mio sogno riparte all’Arena di Verona”

Federica Pellegrini apre le porte di casa, il VIDEO che non ti aspetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Maria De Filippi devastata per il grande lutto: la sua reazione è da lacrime

Direttamente da casa propria, la Pellegrini in shorts in denim e t-shirt e sulle note di “Kulitikaka” si cimenta in un simpatico siparietto insieme al suo amico a quattro zampe. Quello che non passa inosservato è la vena autoironica della nuotatrice scandito dall’amore per il suo pelosetto.

Un momento goliardico che ha incuriosito il web il quale ovviamente non ha perso occasione per dire ognuno la propria. “Ah , quindi non sono l’unico a fare ste cose da matti con i cani 😂” qualcuno simpaticamente le scrive. Anche in questo caso non mancano i diverbi, soprattutto quando un fan ritiene che la Pellegrini possa essere una buona madre per i suoi futuri figli e qualcuno non ha gradito queste esternazioni accusandolo di esprimere un concetto arcaico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Ogni occasione è perfetta per ammirare la Pellegrini nella sua fisicità: come in questo scatto nel quale seppur indossi un costume modello intero ammalia i fans. Gambe chilometriche, silhouette sportiva e fisico super tonico. Cosa volere di più?