“Che figliola ottimista!” Andrea Delogu, il sorriso incanta il web – VIDEO

Andrea Delogu più sorridente che mai. La conduttrice propone un video nel quale spiega la sua ripartenza ed i fans sono in delirio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Andrea Delogu è la rossa più amata in tv negli ultimi anni. In radio, in televisione ed in videoclip musicali, la Delogu riesce sempre con il suo sorriso ad infondere il buonumore. Seguitissima sui social, Andrea ama raccontare momenti quotidiani e quanto basta per essere sereni.

Come queste foto in cui appare sorridente e scrive: “Vi amo, voi tutti che siete in questo bar”. La Delogu viene immortalata mentre sorseggia un caffè. Baciata dal sole, i fans sono pazzi di lei e non mancano la sfilza di emoji a forma di cuore o fuoco. Proprio di recente la Delogu con un video racconta il suo ultimo progetto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Amadeus presenta il nuovo programma: “Il mio sogno riparte all’Arena di Verona”

Andrea Delogu, il VIDEO che mette buonumore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Maria De Filippi devastata per il grande lutto: la sua reazione è da lacrime

“Ragazz* da oggi vi racconterò storie di ripartenze, di eccellenze e di coraggio che arrivano dalla mia regione, l’Emilia Romagna, più forte di prima” si chiama “StrongER” l’ultimo progetto che la vede protagonista.

Profumi, colori, sapori e quel sorriso di Andrea che riscalda i cuori. La conduttrice ha fatto un collage di momenti che la ritraggono nella sua terra d’origine, l‘Emilia-Romagna. Tra momenti dedicati alla cucina dove prepara la classica piadina, a momenti più ludici…insomma, un modo per raccontare storie di ripartenze e anche per raccontarsi.

I fans gradiscono molto questo nuovo progetto infatti si complimentano con la Delogu che non tarda a rispondere. “Che bella figliola ottimista!” qualcuno le scrive proprio perché traspare questo profonda serenità insita in “Andrea la Rossa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Qualcuno invece critica Andrea per quell’asterisco su “Ragazz*”. “L’asterisco però potevi non usarlo!!” un utente le scrive ma la Delogu non risponde a questa critica mostrandosi ancora una volta di essere una persona solare che “spegne” gli attacchi gratuiti.