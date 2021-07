Giulia De Lellis ha vuotato il sacco su Maria De Filippi: cosa pensa davvero l’influencer sulla regina di Canale Cinque?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis si è gettata a capofitto in un’esperienza come conduttrice che le ha fatto guadagnare grandi consensi. L’influencer più amata d’Italia, lanciata da “Uomini e Donne”, ha detto sì alla proposta avanzatale dal canale Discovery Plus: quella di condurre il reality “Love Island Italia“. Con la propria spigliatezza, ed il carisma che certamente non le è mai mancato, Giulia è apparsa perfettamente a suo agio nelle vesti di presentatrice.

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la modella ha fatto un bilancio di questa esperienza, non mancando di menzionare la donna che, per lei, ha rappresentato un vero modello da cui trarre ispirazione. Le parole su Maria De Filippi hanno davvero stupito tutti.

NON PERDERTI ANCHE —> Carolina Marconi rasa a zero i capelli: “Non ne potevo più” – VIDEO

Giulia De Lellis vuota il sacco: cosa pensa davvero di Maria De Filippi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

NON PERDERTI ANCHE —> “Che décolleté atomico”, Caterina Balivo fa sognare in bikini, devastante – FOTO

Per Giulia De Lellis è tempo di bilanci. Si è infatti da poco conclusa la sua esperienza come conduttrice di “Love Island Italia“, il dating show trasmesso da Discovery Plus. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la modella si è detta estremamente soddisfatta del risultato finale: “Mi vedo portata per questo ruolo, sinceramente. Lo desideravo tanto“. L’influencer, lanciata da “Uomini e Donne”, non poteva non menzionare Maria De Filippi, suo modello ed esempio fin dai tempi del programma.

“Ho anche imparato a mordermi la lingua” – ha proseguito la De Lellis riferendosi a “Love Island”, aggiungendo – “Maria e tutto il suo team sono dei riferimenti per me, tuttora“. A quanto pare, la modella nutre una profonda ammirazione nei riguardi della conduttrice, che a “Uomini e Donne” non aveva mancato di riprendere alcuni suoi comportamenti, ma anche di consigliarla con fare materno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

La De Lellis, che ha fatto tesoro degli insegnamenti appresi da Maria, sta indubbiamente tentando di seguire le sue orme. Considerata la sua bravura, la possibilità che Giulia diventi a tutti gli effetti la “nuova Maria De Filippi” non sembra poi così lontana.