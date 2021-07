Laura Pausini e l’imitazione di Raffaella Carrà, l’indimenticabile VIDEO

Anche la cantante ha deciso di condividere alcuni estratti del suo meraviglioso rapporto con Raffaella, il video postato poche ore fa è esilarante.

La notizia della morte improvvisa di Raffaella Carrà ha gettato nello sconforto tutto il Paese, una malattia taciuta negli ultimi mesi che l’ha accompagnata lentamente a dire addio a tutti quelli che le volevano bene.

Aveva però sempre tenuto testa a ciò che le stava succedendo, con profonda dignità e coraggio. Tra i tanti messaggi di cordoglio che sono giunti nelle ultime ore, non solo da parte di fan della showgirl, ma anche di cari amici e colleghi che con lei hanno avuto modo negli anni di lavorare.

Tra questi c’è anche quello di Laura Pausini, un’altra donna forte che ha voluto omaggiare l’amica sui social con un video ricordo di un loro esilarante siparietto avvenuto qualche anno fa.

Laura Pausini saluta così l’amica geniale, il video commuove

Non appena è stata comunicata la dipartita della Carrà, Laura Pausini sulla sua pagina Instagram ha pubblicato a lettere bianche cubitali su sfondo rosa un post in cui si legge “CIAO REGINA RAFFAELLA”, il cui testo a margine recita: “Sei stata, sei e sarai l’unica regina. Per me, per tutto il mondo (…)”.

In tarda serata poi ha voluto renderle omaggio con altre foto e un video di una passata loro gag relativa il modo tipico di Raffaella di ridere con la mano sulla fronte e l’inarcatura all’indietro della schiena.

Nel video si sente la showgirl chiedere a Laura come l’ha imitata da Fazio a “Che tempo che fa” a cui aveva partecipato qualche giorno prima, e dopo averla vista ridere ha riproposto la risata suscitando l’ilarità del pubblico. Il palco era quello dello spettacolo di Rai 1 “Laura&Paola” che ha visto la presenza di diversi ospiti nelle serate proposte in diretta tv.

“IL MIO IDOLO DA SEMPRE E PER SEMPRE. Non dimenticherò la lettera che ci siamo scritte anni fa e le parole che ci siamo confidate. Sei nel cuore per sempre ♥️”, scrive Laura a corredo del video, e lo fa come suo solito in più lingue, inglese, spagnolo, portoghese e francese.