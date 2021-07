Drammatico incidente stradale ad un incrocio: morto un 32enne

Un uomo di 32 anni è morto nella serata di ieri in un incidente stradale avvenuto ad un incrocio nel quartiere Oltrestazione di Legnano, in provincia di Milano.

Ennesima tragedia sulle strade del nostro Paese. Nella serata di ieri, un uomo di 32 anni ha perso la vita in un incidente verificatosi a Legnano, in provincia di Milano. Il 32enne si trovava alla guida di uno scooter che, per cause ancora da chiarire, si è scontrato ad un incrocio con un’auto su cui viaggiavano due ragazzi. Dopo lo scontro, l’uomo è finito rovinosamente sull’asfalto. Immediatamente soccorso, il motociclista è stato portato in ospedale, dove è morto poco dopo. Illesi i due giovani a bordo della vettura.

Legnano, scontro tra auto e scooter ad un incrocio: morto un 32enne

Aveva 32 anni, l’uomo, di cui non si conosce l’identità, rimasto vittima di un terribile incidente stradale nella serata di ieri, lunedì 5 luglio, nel quartiere Oltrestazione di Legnano, comune in provincia di Milano.

Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione del quotidiano Il Corriere della Sera, il 32enne era in sella al suo scooter quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, all’incrocio tra via Liguria e via Firenze si è scontrato con un’auto, su cui viaggiavano due ragazzi 20enni. Un impatto che ha fatto sbalzare il motociclista dalla sella del ciclomotore finendo rovinosamente sull’asfalto.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi del 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al 32enne e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano. Qui, purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: il cuore dell’uomo ha smesso di battere poco dopo l’arrivo al nosocomio per le gravi ferite riportate nello scontro. Illesi, scrive Il Corriere della Sera, i due occupanti della vettura coinvolta nel sinistro.

Per chiarire le cause e la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Busto Arsizio che hanno provveduto ai rilievi.