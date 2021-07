Mara Venier, il VIDEO per Raffaella Carrà è virale. Ricordi indelebili

Mara Venier non riesce a credere ai suoi occhi: Raffaella Carrà ci ha lasciato. Su Instagram spunta un video commovente, che ricordi

E’ morta all’età di settantotto anni, lasciando tutti di stucco, la grandiosa ed inimitabile Raffaella Carrà. Un’icona dello spettacolo e della televisione italiana, conosciuta in tutto il mondo per la sua musica pop rivoluzionaria e il suo talento fuori dal comune.

Se n’è andata in punta di piedi da vera star, nessuno era a conoscenza della malattia che l’ha logorata fino all’ultimo giorno. Da grande donna qual era è rimasta in disparte e si è ritirata dalla scena senza destare sospetti.

Mara Venier: un VIDEO speciale per Raffaella Carrà

La notizia della morte di Raffaella Carrà ha destabilizzato la televisione intera e tutti piangono l’icona della musica pop, generazione dopo generazione. Anche i personaggi dello spettacolo non hanno perso occasione di postare sui social alcune foto o video della cantante, con tanto di dedica o un messaggio speciale.

Mara Venier che la conosceva molto bene ha ritrovato nell’album dei ricordi un video di tanti anni fa. Entrambe giovani, in diretta in una delle puntate di “Domenica In”. La conduttrice chiese all’ospite: “Che cosa ti vorresti sentir dire?”. E l’invitata, dopo averci pensato un po’ rispose: “Guarda tu sta Carrà è riuscita ad emozionarmi un’altra volta”.

Il video postato dalla regina della Rai è diventato virale e i fan non hanno potuto fare a meno di lasciare un like o un commento sotto al post. “E’ successo, ci hai fatto emozionare sempre” e poi ancora “La più grande icona italiana del mondo”.

Non ci sono ancora notizie certe riguardo ai funerali della star, si attendono quindi informazioni più dettagliate. Anche in questo caso la celebrazione sarà sobria e discreta come è stata la vita privata della donna che ci ha lasciati ed ha stravolto il Paese intero, addolorato per la sua morte.