Mercedesz non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti della sua giornata, certe foto però sono illegali

Mercedesz continua a mandare in tilt i fan che la seguono su Instagram sempre più appassionati. I follower sono arrivati a quasi ottocentomila ed ogni giorno è una gara per lasciare un commento o un like sotto alle foto.

La ragazza è attraente, prorompente e accattivante. Le sue forme infiammano chiunque la guardi, mai vista così tanta armonia in un solo corpo. L’allenamento e la sana alimentazione l’hanno portata ad ottenere ottimi risultati.

Mercedesz: fuori tutto, i fan in estasi – FOTO

La giovane donna assomiglia molto alla mamma Eva, quando sono insieme sembrano sorelle e infiammano il web che non riesce a non seguirle. Dall’attrice ha preso il colore degli occhi che rimandano al mare o al cielo azzurro, i lunghi capelli biondi e quel sorriso afrodisiaco.

Ora che l’estate è arrivata, Mercedesz si concede qualche giorno di relax al mare o in piscina, da sola o in compagnia. Le sue foto online sono virali.

Nonostante il caldo però non rinuncia alla sua routine di allenamenti e così tra un tuffo e l’altro, un selfie e uno scatto da postare su Instagram, si dedica ai circuiti per mantenersi in forma.

Tra le storie sui social, ne spunta una mentre fa un burpees e i fan non possono fare a meno di notare il suo fondoschiena prorompente, in un’altra invece mostra il suo lato A che supera tutte le aspettative. E’ semplicemente divina, un incanto per gli occhi.

La passione per i social è diventato ormai un lavoro, Mercedesz è un’influencer a 360° ed ha molti progetti da portare avanti. Non si tira indietro e sarebbe pronta anche a volare in televisione, qualora ci fosse la possibilità. E’ ancora molto giovane ed ha una carriera da portare avanti, questo è solo l’inizio.