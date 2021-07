La strepitosa conduttrice televisiva ed ex politica italiana ha pubblicato un nuovo post sul suo profilo Instagram: bella come il sole!

La favolosa ex deputata ha dato la buonanotte ai fan in un modo speciale, cioè con un post dove sembra una vera e propria principessa: si tratta di uno scatto in cui indossa un vestito lungo e rosa, con le spalle scoperte e le maniche a tre quarti.

Il look di Nunzia, in questa immagine, ti fa girare la testa: Instagram, da ormai un’ora, sta avendo un picco di utenti connessi!

Nella didascalia, la De Girolamo ha scritto una frase che si sposa alla perfezione con l’importante evento calcistico di questa sera: “Sono in rosa, ma per stasera io non ho dubbi: tifo azzurro!“.

Successivamente ha domandato ai suoi affezionati seguaci se vedranno la partita e che squadra tiferanno.

La bellissima Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta ha stupito gli utenti del web con questo post semplicemente divino.

Nell’immagine, la magnifica presentatrice viene immortalata di profilo: in qualsiasi posa, Nunzia resta uno schianto!

Il post è stato sommerso da una valanga di mi piace, messaggi, condivisioni e riscontri positivi: ha ottenuto, infatti, già più di 600 like e circa 60 commenti, di cui la maggior parte sono risposte alle domande sulla partita dell’Europeo poste nella didascalia e complimenti di vario genere, scritti dai fan che la seguono sempre con stima e affetto.

Ecco alcuni dei messaggi lasciati sotto il post: “Sei tutta gnoxxa“, “Ma che bella“, “Certo e complimenti sei elegantissima“, oppure “Bellissima… ogni giorno sempre di più“.