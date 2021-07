Paola Di Benedetto, vestita di rosa piace ancora di più. La FOTO perfetta

Che splendore Paola Di Benedetto, la modella che fa impazzire il web scatto dopo scatto. Per tutti è una passione inarrestabile.

Paola Di Benedetto è un influencer, una modella ed una showgirl, deve il suo esordio a “Ciao Darwin”, programma nel quale ha presenziato come Madre Natura. Il successo si è amplificato quando ha partecipato come naufraga allo show “L’Isola dei Famosi” e quando nel 2020 ha vinto il “Grande Fratello Vip”.

Paola è sempre stata appassionata di moda, fin da piccola ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza ed ha ottenuto sempre ottimi risultati. E’ una ragazza molto dolce, solare e piena di vita. Il web la ama perchè mostra sempre la sua semplicità.

Paola Di Benedetto, con la tutina rosa fa scintille. E’ bellissima

La bella Paola Di Benedetto è seguita su Instagram da 1,7 milioni di follower. Nel corso degli ultimi anni la modella si è fatta amare per il suo carattere gioviale, il suo sorriso smagliante e la sua vitalità.

Paola è solita postare diverse foto durante la sua giornata, ma anche video e stories che intrattengono i fan durante la giornata. Paola con la sua community parla di tutto, dei progetti lavorativi, dei progetti di vita, di gioia ma anche di preoccupazioni. Tutti la sostengono con grande interesse in tutto quello che fa.

L’ultimo post che ha condiviso con i suoi amici virtuali è piaciuto molto, Paola indossa una tutina rosa molto aderente e le sue forme sono molto esaltate. Il suo fisico perfetto fa invidia a moltissime donne nel mondo dello spettacolo.

Paola ha molti progetti in serbo e soprattutto molti sogni nel cassetto, sicuramente la sua costanza, la sua forza d’animo e la sua volontà faranno di lei una grandissima donna dello spettacolo. Magari perchè no, in un futuro non troppo lontano potrebbe essere anche alla conduzione di un programma televisivo.