Spaventoso incidente: morti due ragazzi di 33 e 24 anni, quattro feriti

Durante la scorsa notte, due ragazzi sono morti e quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sull’autostrada A2 nei pressi di Nemoli, in provincia di Potenza.

Spaventoso incidente durante la scorsa notte lungo l’autostrada A2 nel territorio di Nemoli, in provincia di Potenza. Due auto ed un tir si sarebbero scontrate provocando la morte di due persone, di 33 e 24 anni, ed il ferimento di altre quattro. Sui seggiolini di una delle vetture coinvolte si trovavano due bambini rimasti miracolosamente illesi. Sul posto sono arrivati numerosi mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

Due persone di 33 e 24 anni, di cui non si conosce l’identità, hanno perso la vita in un terribile incidente avvenuto la scorsa notte, tra lunedì 5 e martedì 6 luglio, sull’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi di Nemoli, comune in provincia di Potenza.

Dalle prime informazioni, riportate dalla redazione de La Gazzetta del Mezzogiorno, una Fiat Panda su cui viaggiano quattro persone, tra cui le due vittime, per ragioni ancora da determinare, si è scontrata con un tir ed una Ford Cupra, a bordo della quale vi erano due persone e due bambini sui seggiolini, in una galleria in una galleria vicino l’uscita di Lauria Nord.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Purtroppo per le due vittime non c’è stato nulla da fare. Feriti, invece, gli altri quattro occupanti delle due vetture coinvolte che sono stati trasportati in ospedale, dove ora si trovano ricoverati non in pericolo di vita. Illesi, riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, i due bambini che viaggiano sulla Ford e i due occupanti del mezzo pesante.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale a cui sono stati affidati i rilievi per comprendere la dinamica del terribile scontro. Al vaglio delle forze dell’ordine anche eventuali responsabilità.