Rosaria Cannavò continua il suo viaggio insieme al suo fidanzato, ma qualcuno dopo l’ultimo post si lascia andare a qualche commento scomodo

Rosaria Cannavò continua a pubblicare foto e video in posti meravigliosi e sempre in compagnia del suo fidanzato. Dopo l’“Isola dei famosi” la sua vita è cambiata in meglio, attualmente ha molti fan che la seguono e non perdono occasione di commentare e lasciare un like sul suo profilo.

C’è chi, però, da qualche giorno sta notando alcuni particolari che lasciano pensare e a quanto pare qualcuno non riesce proprio a trattenersi.

Rosaria Cannavò, baci e vino rosso – FOTO

