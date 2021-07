Raffaella Carrà, quella grande paura: l’ultima confessione dell’icona della tv

Raffaella Carrà si è spenta a 78 anni per via di una malattia che l’aveva colpita da tempo. Spunta l’ultima confessione della regina della tv.

78 anni, talento incredibile e sorriso unico. Raffaella Carrà si è spenta ieri all’età di 78 anni per via di una malattia, sconosciuta al pubblico, che l’aveva colpita da tempo. Regina indiscussa della tv, il suo lutto, annunciato nel pomeriggio di ieri, ha gettato tutta l’Italia nel dolore più grande. Tra le innumerevoli dediche da parte di big dello spettacolo e della politica, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Pippo Baudo, a Vasco Rossi, a Tiziano Ferro, a Maria De Filippi, tantissimi i commenti di cordoglio dedicati all’icona televisiva. Tra questi spicca quello del compagno Sergio Japino che ha rivelato come la malattia abbia attaccato il corpo minuto e dalla tanta energia di Raffaella.

Nata a Bologna il 18 giugno del 1943, da tempo la star televisiva si era allontanata dai riflettori. Tra le ultime confessioni spunta una rivelazione toccante raccontata dalla Carrà nell’ambito di un’intervista a Chi.

Raffaella Carrà, tra paure e timori: spunta confessione

Nell’ultima confessione di Raffaella Carrà sono emersi alcuni timori e paure della big dello spettacolo. “Veramente ho paura di tutto. Poi quando succede qualcosa di serio, resto sempre meravigliata dalla mia lucidità“, le parole di Raffaella.

L’icona della tv ha poi rivelato come per lei la solitudine fosse un’occasione per scoprire la sua interiorità. “Quando la mia casa si svuota respiro”, il commento della Carrà.

Raffaella ha saputo negli anni affrontare sfide e avventure, con una forza incredibile, conquistando il pubblico e diventano una vera e propria icona. Con il suo talento e la sua semplicità ha saputo innovare il mondo dello spettacolo. Intramontabile il suo caschetto biondo e il suo splendido sorriso, rimasti invariati dagli anni Cinquanta fino ai giorni nostri.

Infiniti i messaggi sui social in memoria della star. A breve saranno definite le modalità con cui avverranno i funerali.