Grave lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Raffaella Carrà, una delle donne più amate e più iconiche delle ultime generazioni. Il dolore di Maria De Filippi sui social

Raffaella Carrà ci ha lasciati oggi, lei che è stata sicuramente una delle donne più iconiche del mondo dello spettacolo qui in Italia ma anche all’estero. Oggi la notizia della sua scomparsa ci ha scatenato tantissimo dolore e sgomento. Aveva tenuto nascosta una malattia che da qualche mese oramai l’aveva inflitta, con immenso orgoglio e dignità aveva affrontato questo periodo a testa alta. Tra i tanti messaggi di cordoglio, c’è anche quello di Maria De Filippi con cui ha condiviso tanto nella sua carriera.

Morta Raffaella Carrà: il dolore di Maria De Filippi su Instagram

Maria, che non ha i profili social, ha scritto qualche parola e le ha poi fatte pubblicare sui profili dei suoi programmi televisivi. “Ho aperto distrattamente Whatsapp come si fa sempre, come fanno tutti. Ho letto che Raffaella non c’era più. L’ho letto, riletto e pensato “non è vero“. Ho pensato la cosa giusta, perché una come lei non muore mai“. Lei, che negli ultimi anni aveva lavorato ad Amici con la Carrà, ora si ritrova a mettere insieme tutti i ricordi e a conservarli profondamente in un cassetto della sua memoria. L’ultimo ricordo che ha di lei, è la risposta al messaggio che le aveva inviato per il suo compleanno qualche giorno fa.

“Le ho scritto per il compleanno e mi ha risposto con un semplice “grazie”. Anche in quella risposta c’è la dignità di chi vive eternamente. Non riesco a salutarti perché so che tanto ti vedo sempre“.