La morte di Raffaella Carrà viene pianta anche dall’amico e collega Pippo Baudo: la commozione e il grande rimpianto.

La giornata di oggi è stata inevitabilmente segnata dalla scomparsa di Raffaella Carrà, un personaggio iconico del mondo dello spettacolo e della televisione italiana.

Capace di segnare con la sua influenza numerose generazioni e di risultare a dir poco inconfondibile, con il suo stile e la sua gioia di vivere, l’ex cantante, ballerina e conduttrice tv ci ha lasciati all’età di 78 anni.

In queste ore si susseguono i ricordi, commossi, di chi l’ha conosciuta. Molti personaggi del mondo della musica, dello spettacolo, della tv, hanno già lanciato messaggi sul web per salutarla.

Un ricordo arriva anche dall’amico e collega Pippo Baudo, raggiunto dall’agenzia di stampa ‘Adnkronos’ per commentare la notizia.

Raffaella Carrà, il ricordo di Pippo Baudo: “L’ultima vera grande soubrette, ecco cosa avrei voluto fare”

L’ex presentatore non usa giri di parole e spiega di essere “immensamente scosso” per la morte di Raffaella. “E’ stata una artista eccezionale, una autodidatta straordinaria – ha dichiarato – Era diventata anche una grande ballerina”.

Baudo la definisce “l’ultima vera grande soubrette”. “La conosco dagli inizi della sua carriera – prosegue – E’ stata forse l’unica italiana ad avere un così grande successo nei paesi ispanici”.

Un episodio in particolare viene ricordato da Baudo con piacere: “Una volta in Spagna, in una Plaza de Toros, c’era lei con il suo gruppo e trentamila persone attorno. Una cosa incredibile”.

Il suo successo, spiega, era nella sua semplicità. “Era una guappa romagnola – aggiunge – La sua voce forte faceva impazzire tutti. Il suo modo di essere faceva pensare a tutte le ragazze di poter essere la Carrà. Ma come lei c’era solo lei“.

Per lui ci sarà sempre un grande rimpianto: “La rimproveravo sempre di non aver mai fatto un programma insieme – afferma – Resterà un mio grandissimo rimpianto”.

Baudo conclude dicendo di sentirsi “affranto” per la scomparsa dell’amica, una notizia che lo ha profondamente rattristato.

