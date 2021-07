Raffaella Carrà, svelate le cause della morte

Raffaella Carrà è venuta a mancare ieri pomeriggio nella sua casa di Roma. La cantante e regina della tv italiana e spagnola ha tenuta nascosta la sua malattia fino all’ultimo: è stato svelato il motivo per cui ha tenuto segreto il suo male

È morta e non sembra vero per nessuno, soprattutto negli occhi e nelle menti di chi adorava e adora le sue canzoni e i suoi tanti programmi tv. Ma anche i suoi film degli anni ’50 e ’60. Regina indiscussa della tv italiana e spagnola come non ce ne saranno altre dopo di lei. Si potranno solo esserci imitazioni di Raffaella Carrà, ma lei sarà sempre unica nel suo genere: libera e contro ogni tipo di stereotipo e pregiudizio. Ha dato tanto al mondo, ha rotto con i tabù e i perbenismi, mostrando in prima serata su “mamma Rai” l’ombelico durante la trasmissione che la vedeva in coppia con Corrado, “Canzonissima” negli anni ’70.

Raffaella Carrà, i motivi che hanno spinto la Regina della tv a non rivelare la malattia che l’affliggeva da tempo

Non voleva si sapesse della sua malattia, che l’ha strappata via a tutti i suoi cari e ai suoi fan, ma è stato poi svelato il motivo per cui non ha voluto si sapesse del male che l’ha uccisa. Raffaella Carrà è stata un mito e lo è adesso anche post mortem e lo sarà sempre. La sua bellezza risiede anche nel fatto di non aver voluto svelare al mondo intero la malattia che l’aveva colpita da tempo.

Non voleva turbare nessuno né tantomeno i suoi innumerevoli fan. Con la sua grandezza è riuscita a far breccia in due Paesi come Spagna e Italia di natura conservatrice senza creare scandalo né gossip, ma in punta di piedi ha scalfito e distrutto certi stereotipi.

Con il suo pensiero, le sue parole, la sua musica e il suo modo di fare televisione ha vinto su tutto e in tutto, conquistando la stragrande maggioranza del pubblico che ne seguiva la carriera in tv e quella musicale italiana e iberica. Una leggenda dei nostri giorni che non sarà dimenticata facilmente.