“I tuoi occhi catturano l’anima”, Sabrina Salerno, l’outfit non regge le curve: un portafortuna per i fan – FOTO

Nonostante gli anni passano, Sabrina Salerno appare in tv, come sui canali social, sempre più ringiovanita.

Molti fan si chiedono quale fosse il suo segreto per non invecchiare la pelle e mettere con le spalle al muro, le ingiurie del tempo. La diretta interessata non ha mai dato una risposta esauriente da questo punto di vista, ma dalle foto pubblicate sui social, ivi è attivissima come poche non serve proferir parola.

La dama della tv, di scuola “Cecchetto” rappresentava un punto fermo delle bellezza degli anni ’90, ma da quel periodo, d’altronde uno dei migliori, che sancì la rinascita del nostro Paese sembra non essere cambiata di una virgola nell’aspetto e non solo.

Insomma, Sabrina è un vero e proprio “portafortuna” in persona: scopriamo insieme i dettagli dell’ultimo scatto, palese dimostrazione di ciò che abbiamo appena detto

Sabrina Salerno, bellezza devastante in primo piano

