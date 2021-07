“Sei una bomba”, Sara Croce il micro costume si chiude proprio lì: doppio concentrato di sensualità – FOTO

Sara Croce asfalta la concorrenza delle dive di Instagram con un doppio scatto di bellezza travolgente: “Io e mia sorella”.

La web influencer e blogger del panorama dei social network ha lasciato tutti senza fiato, con un doppio scatto di bellezza al naturale.

La protagonista di un sogno panoramico si chiama Sara Croce, la cui sola presenza non basta per saziare la libidine dei followers. Questa volta, la “Madre Natura” di Avanti Un Altro è riuscita a superarsi come mai aveva fatto in precedenza.

Fan e telespettatori erano abituati a vederla nelle vesti di professionista del mestiere, che non ha sfigurato neanche una volta, in tutte le puntate del quiz show più accattivante della Mediaset.

Ora che l’estate è entrata nel vivo, Sara si è esposta ancor più ad un “rischio infarto” per tutti coloro che difficilmente riescono a distogliere gli occhi da una bellezza che entra dritta nel cuore

Sara Croce, passerella di bellezza senza rivali: che bomba!

