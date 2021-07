La giornalista ha avuto da ridere ancora contro la regina di canale Cinque, stavolta il messaggio è passato forte e chiaro.

Sono stati tantissimi i personaggi dello spettacolo che nelle ultime ore hanno deciso di lasciare un messaggio di cordoglio per la morte improvvisa di Raffaella Carrà. Un gesto dovuto alla sua grandissima energia e al lascito che ha dato a tutti con programmi e conduzioni si successo.

Tra questi anche Barbara D’Urso ha voluto omaggiarla con un post su Instagram dove racconta la sua commozione per quanto accaduto. Il messaggio è accompagnato da una foto che le ritrae insieme sorridenti:

“È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Raffaella è una di quelle persone che si fatica a pensare che possano andare via (…)”.

Barbara però non si è limitata a questa dedica, nelle stories si è fatta prendere la mano con un’affermazione che ha mandato su tutte le furie Selvaggia Lucarelli che non ha esitato un istante a prenderla di mira.

Selvaggia Lucarelli non ci sta e va su tutte le furie: il pubblico è con lei

È risaputo che la giornalista sia da sempre nemica avversa con Barbara D’Urso, i suoi attacchi social sono accesi contro il suo modo esuberante di porsi.

Questa volta però sembra che la conduttrice abbia esagerato, non si è limitata al post di cordoglio per la morte di Raffaella. Ha voluto anche pubblicare una story su Instagram in cui scrive: “Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa: le dursointerviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa” .

Per la Lucarelli si tratta di un abominio, tanto che rigira sul suo profilo quanto scritto e commenta con un sarcastico e conciso: “Quanto imbarazzo. Quanto”.

Ancora una volta la D’Urso ha messo l’accento sulle sue doti come conduttrice, un aspetto che il pubblico però non ha gradito molto visti i commenti che sono giunti copiosi proprio poche ore dopo la condivisione.

“Raffaella perdonala perché non sa quello che dice”, “Che vergogna ma è seria? Manie di protagonismo anche davanti ad una tragedia del genere…Questa donna non smette mai di sorprendermi”, “Per capire quel ‘dursinterviste’ ho dovuto leggere 5 volte. Nauseante 😢”.