Giulia Cerini, protagonista assoluta della nuova edizione di Temptation Island, è al centro della rottura di Tommaso e Valentina. Scopriamo insieme chi è la tentatrice

Anche quest’anno la nuova stagione di “Temptation Island” regala grandissime emozioni ai telespettatori, che si immedesimano nei problemi di coppia dei partecipanti e nel loro viaggio nei sentimenti.

Sono sei le coppie che si sono messe in gioco, ma una in particolare sta attirando l’attenzione del pubblico, ed è quella composta da Tommaso Eletti, 21 anni, e Valentina Nulli Augusti, 40. Fin dall’inizio hanno incuriosito per la loro importante differenza d’età, poi per l’opprimente gelosia del fidanzato nei confronti della partner. Sarebbe proprio la possessività di Tommaso ad aver spinto Valentina a mettere in discussione le loro dinamiche di coppia, iscrivendosi alla trasmissione.

L’epilogo ha però evidenziato l’infedeltà del compagno, conquistato dal fascino di Giulia Cerini, tanto da spingere il 21enne a uscire dal programma con la tentatrice, lasciando la convivente al falò di confronto. Conosciamo meglio la “single” del villaggio che ha sedotto il fidanzato di Valentina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> “Temptation Island”, Filippo Bisciglia perde le staffe: mai stato così fuori controllo

Giulia Cerini, chi è la tentatrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> “Temptation Island”, Valentina e Tommaso linciati dalla Lucarelli: l’accusa è pesante

Tempesta di critiche quella che si sta scagliando su Tommaso Eletti, fidanzato e convivente con Valentina Nulli Augusti, per l’incoerenza del suo percorso all’interno di “Temptation Island”.

Prima la gelosia ossessiva nei confronti della partner, rivelata in alcune totalmente condannabili considerazioni, come il divieto di indossare il bikini, che ha fatto molto scalpore.

Dopo la visione di alcune immagini che hanno scatenato la sua possessività, si è lasciato andare all’attrazione per la tentatrice Giulia Cerini, con la quale ha ripetutamente tradito la fidanzata in baci di fuoco.

L’infatuazione è stata tale da lasciare la compagna per iniziare la nuova relazione lontano dalle telecamere con la single. Ha 25 anni, compiuti il 14 giugno all’interno del programma, e di professione fa la modella, come si evince dalla sua strabiliante bellezza.

Si è dedicata allo studio di ingegneria edile, ma la sua strada sembra dirigersi nel mondo dello spettacolo. Silhouette da capogiro, lineamenti armoniosi, e sensualità esplosiva: queste le caratteristiche che hanno completamente rapito Tommaso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Dopo il falò di confronto con Valentina che ha segnato la fine della loro turbolenta relazione, l’intenzione è vivere il nuovo sentimento condiviso con Giulia Cerini lontano dai rilettori. Una bella conquista per Tommaso, che si rivela sicuramente ancor più grande per la 40enne.