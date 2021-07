Valentina e Tommaso, che hanno abbandonato “Temptation Island” dopo il secondo falò, sono stati linciati da Selvaggia Lucarelli: l’accusa pesantissima

Si è interrotto in men che non si dica il viaggio nei sentimenti di Valentina e Tommaso. Separati da 19 anni di differenza, i due avevano accettato di partecipare a “Temptation Island” per dimostrare al mondo intero la purezza del sentimento che li univa. Tuttavia, il loro rapporto è crollato a picco di fronte alle prime difficoltà. Tommaso, reputando che la sua fidanzata avesse superato il limite, si è avvicinato pericolosamente ad una delle tentatrici.

Questo feeling è sfociato in diversi baci, che i due si sono scambiati davanti alle telecamere. Il falò di confronto, per Valentina, è stato immediato: i due sono usciti naturalmente separati, nonostante il 21enne avesse richiesto a Valentina di potersi confrontare al di fuori. A distanza di poche ore, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha detto la sua in merito all’epilogo di questa relazione: le sue parole non sono state affatto lusinghiere.

“Temptation Island”, Valentina e Tommaso linciati dalla Lucarelli: l’accusa è pesante

Selvaggia Lucarelli, nota per non trattenere mai quello che pensa, ha dedicato alcuni post alle coppie che hanno partecipato a “Temptation Island 2021”. A fronte del tradimento trasmesso in diretta, la giornalista del Fatto Quotidiano non poteva esimersi dall’esprimersi in merito a Tommaso e Valentina. “Lui finge insicurezza, ma è sicuro, dominante, abile manipolatore” – ha esordito la Lucarelli, che con le sue osservazioni ci è andata giù pesante – “Lei finge di essere l’adulta, la matura, ma è chiaramente dipendente dall’idea di essere amata da un uomo tanto più giovane“.

Selvaggia non ha nascosto quello che realmente pensa: a detta sua, la relazione tra i due non era affatto sana, ma al contrario palesava un sentimento a tutti gli effetti tossico. “Lui si definisce “malato” con un certo compiacimento, a 20 anni. Lei, a 40, reputa tutto questo non solo accettabile, ma anche lusinghiero“, ha aggiunto la giornalista, che non ha riscontrato nulla di positivo nel viaggio nei sentimenti della coppia.

“Tossicità della relazione: 10“, ha chiosato Selvaggia, ricevendo l’appoggio di tutti i suoi fan. La maggior parte degli utenti, infatti, non ha potuto far a meno di condividere il suo pensiero.