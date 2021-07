La favolosa attrice italiana ha riempito il suo profilo Instagram di foto in bikini: i followers e i like sono aumentati in modo esponenziale!

La strepitosa Laura Torrisi è sempre più bella nelle foto che pubblica sul suo profilo Instagram: i seguaci le apprezzano molto e i numeri inevitabilmente schizzano alle stelle!

E’ il caso della sua ultima immagine condivisa: si tratta di uno scatto in cui l’attrice viene immortalata stesa su un muretto che affaccia sul mare.

La sua posa, con un ginocchio piegato e le braccia poggiate in alto, è super sensuale: troppi i followers stregati da tanto fascino!

Nel post Laura indossa un bikini bianco, che presenta la parte superiore riccamente decorata di diversi colori: il suo stile è imbattibile!

Ecco la foto di cui tanto si chiacchiera…

Laura Torrisi col costumino farebbe sciogliere anche il Polo Nord: bella come non mai! – FOTO

