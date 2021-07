Sapete che Adriano Celentano fin da giovane ha una grande passione? Vi spieghiamo di cosa si tratta

Attore, regista, cantante e showman di grande successo. Uno dei grandi idoli del nostro Paese che però non vediamo in pubblico da un po’ di tempo. Parliamo di Adriano Celentano, oggi attivissimo sui social attraverso i quali esprime sempre il suo pensiero, chiaro e a volte anche pungente.

Il Molleggiato non le manda a dire e non poche sono le critiche che muove verso diversi personaggi della tv e dello spettacolo. Adriano è sempre stato un personaggio sui generis e di certo continuerà ad esserlo. Il suo ultimo lavoro è stato “Adrian”, la serie d’animazione che il Molleggiato ha scritto e diretto nel 2019 per Mediaset.

E proprio ora che si vede sempre meno i suoi fan sono sempre alla ricerca di curiosità e notizie inedite su di lui e la sua grande famiglia. Sapete che il marito di Claudia Mori ha da sempre avuto una grande passione che non ha mai abbandonato? Vediamo insieme qual è.

Adriano Celentano, ecco la sua grande passione

Adriano Celentano oltre alla passione per lo spettacolo coltiva un attaccamento profondo verso un hobby molto particolare. È stato da sempre la sua grande passione e anche se per via del suo lavoro non è stato sempre costante, l’amore per questo passatempo non è mai svanito.

Il Molleggiato ama tantissimo gli orologi. Da giovane, infatti, prima di raggiungere il successo ha lavorato in una orologeria. Poi per via dei tanti impegni di lavoro ha dovuto mettere in stand-by questa sua passione e oggi che il tempo a disposizione è maggiore è tornato a riprendere in mano la cosa.

Adriano è specializzato nel restauro degli orologi antichi. Come alcune volte lo stesso cantante ha dichiarato, lui ama aggiustare le cose rotte e mettersi all’opera con gli orologi è una cosa che lo fa stare bene.

Allena la manualità e anche la mente, mantenendo vivo in lui il ricordo di quando era un giovanotto.