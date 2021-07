Al Bano canta in chiesa l’Ave Maria: che sorpresa per gli sposi

Al Bano ha fatto una sorpresa a una coppia di sposi in Puglia, più precisamente ad Andria, dove in chiesa ha cantato l’Ave Maria di Gounod durante il loro matrimonio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano (@albano_official_)

Un regalo davvero inaspettato e molto gradito quello che Al Bano ha fatto a una coppia di sposi in chiesa. Il Leone di Cellino San Marco ha omaggiato la coppia formata da Alessandra e Michele eseguendo l’Ave Maria di Gounod, che ha lasciato tutti senza parole. Un’esecuzione davvero da brividi di cui è possibile vedere anche un video sulla pagina Facebook del giornale “AndriaLive.it”.

Una sorpresa davvero speciale organizzata da uno degli amici dello sposo, Antonio Ernesto. Nessuno infatti sapeva che al matrimonio sarebbe andato il grande cantante, che sempre nello stesso giorno ha incontrato la sindaca della città federiciana Giovanna Bruno per parlare delle varie iniziative che saranno svolte durante i prossimi mesi.

L’incontro tra Al Bano e la sindaca Giovanna Bruno dopo la sorpresa agli sposi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano (@albano_official_)

Il 2 giugno scorso Al Bano e la sindaca avevano già avuto modo di conoscersi in Prefettura per la consegna delle onorificenze ad alcuni cittadini illustri di Andria che si sono distinti durante la loro vita. I due hanno parlato a lungo in questa occasione, parlando di come organizzare al meglio gli eventi durante la prossima estate nella città federiciana. Sarà tutto svolto a breve, nelle prossime settimane.

L’ex marito di Romina Power e la prima cittadina di Andria, durante l’incontro in Prefettura, avevano già stabilito di vedersi e parlare di nuovo dopo poco e così è stato. Si sono incontrati infatti dopo le nozze in chiesa della coppia formata da Alessandra Di Chio (ex coordinatrice di Fratelli d’ Italia Giovani) e Michele Prisciandaro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano (@albano_official_)

Al Bano Carrisi ha cantato durante la firma da parte dei testimoni dei novelli sposi, facendo riecheggiare le sue note acute e potenti ma anche dolci e profonde all’interno della bellissima casa di Dio di Andria.