Alessandra Amoroso, un fisico da top model. Fantastica in bikini – FOTO

Alessandra Amoroso al mare con i suoi nipotini: l’ultimo scatto ha mandato in tilt i suoi followers su Instagram, sempre più numerosi!

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Sono passati oramai più di dieci anni da quando ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Forse è stata la prima a riscuotere così tanto successo con la musica uscendo dal programma, dove riuscì ad arrivare alla vittoria dopo sei lunghi mesi di lezioni e di puntate da affrontare insieme ai suoi colleghi della scuola. Da quel momento in poi, Alessandra non si è più fermata e la sua carriera è stata tutta in discesa.

Alessandra Amoroso si gode i suoi nipoti e il mare

Alessandra, dopo un anno particolare, adesso ha cominciato la sua estate insieme alla famiglia che le sta sempre accanto. Ha pubblicato sul suo profilo uno scatto al mare, dove è insieme alla sua nipotina: “Sul tuo viso c’è la mia espressione“, scrive, sottolineando l’assurda somiglianza. Infatti, più che zia e nipote sembrano praticamente mamma e figlia. I commenti sotto allo scatto che ha pubblicato non si sprecano affatto, e nel giro di pochissimi minuti ha collezionato tantissimi likes e commenti da parte di chi in questi anni c’è sempre stato ed è felice di vederla così felice e rilassata insieme ai suoi cari.

Alessandra ha conquistato davvero tutti nel corso degli anni e ha una big family che la sostiene ogni giorno con passione, con costanza e sicuramente con tanto affetto. I commenti presenti sotto allo scatto che ha pubblicato ne sono la prova più evidente: Alessandra continua a farsi voler bene da tutti ogni giorno di più.