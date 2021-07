Anna Tatangelo ha trascorso un pomeriggio a firmare autografi: l’ultimo scatto ha fatto impazzire i suoi numerosi followers sul suo profilo di Instagram

Anna Tatangelo è senza ombra di dubbio una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano e del mondo dello spettacolo. Ha conquistato tutti quando era a malapena una ragazzina di quindici anni che sognava di fare musica, senza sapere neanche lei il vero significato del successo. Dal palco di Sanremo è cominciata la sua avventura che, a distanza di vent’anni, continua ancora oggi. I suoi fans sono cresciuti insieme a lei, seguendola in tutti i suoi successi nel corso di questi lunghissimi anni che sono trascorsi in un batter d’occhio.

Anna Tatangelo bellissima nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Anna è finita sotto ai riflettori quando era molto giovane per la sua relazione con Gigi D’Alessio che l’ha resa vittima di pregiudizi per tanto tempo, ma che comunque sia è durata più di dieci anni sfidando ogni tipo di pensiero. Ad oggi Anna sta dimostrando cosa vuol dire essere una donna adulta, indipendente e che non ha bisogno di avere un uomo accanto per poter stare bene. Dopo un periodo particolare, è tornata a fare musica cambiando totalmente stile e pubblicando un nuovo album di inediti. Sotto l’ultimo scatto, dove sta firmando autografi, i commenti da parte dei suoi numerosi followers non si sprecano: c’è chi addirittura si è dichiarato, affermando di volerla conoscere e di voler provare perlomeno a conquistarla.

Anna ad oggi è molto seguita su Instagram e anche tanto amata. L’ultimo scatto ha collezionato una quantità incredibile di likes ma anche di commenti da parte dei suoi fans.