Dramma in Australia, dove una donna di 33 anni è morta durante i festeggiamenti per il suo compleanno. La vittima si trovava su una scogliera, quando per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è precipitata nel vuoto da un’altezza di circa 25 metri. Quando i servizi di emergenza sono arrivati sul luogo della tragedia per la 33enne non c’è stato nulla da fare. Ora sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Australia, precipita da una scogliera: 33enne muore nel giorno del suo compleanno

Una giovane donna ha perso la vita precipitando nel vuoto da una scogliera. È accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 6 luglio, a Kangaroo Point, località turistica di Brisbane, nel Queensland, in Australia.

A perdere la vita Fernanda Morella, ragazza di origine brasiliana di 33 anni. Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione del tabloid britannico The Sun, la giovane aveva deciso di festeggiare il suo 33esimo compleanno presso Kangaroo Point, ma per cause ancora da verificare, è precipitata improvvisamente da una scogliera. Un volo da un’altezza di circa 25 metri che non le ha lasciato scampo.

Sul posto sono arrivate, dopo la segnalazione, alcune squadre di emergenza che hanno ritrovato la 33enne alla base della parete rocciosa. Inutili i tentativi di rianimazione dei paramedici che alla fine si sono arresi dichiarandone il decesso.

Intervenuti anche gli agenti della polizia australiana che hanno avviato le indagini per chiarire i contorni della drammatica vicenda. Le autorità, scrive The Sun, ritengono che si sia trattato di un tragico incidente e al momento è stata esclusa l’ipotesi di un gesto estremo della 33enne. Le autorità si sono occupate anche di informare la famiglia della vittima che vive in Brasile.

Diffusasi la notizia della morte di Fernanda Morella sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio i familiari ed in ricordo della giovane donna apparsi sui social nelle ultime ore.