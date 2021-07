Bianca Guaccero torna su Instagram con un selfie che conquista i follower. Bellezza pura e senza eccessi

Tantissimi, in questi giorni, i messaggi di commozione e ricordo per Raffaella Carrà. Tra questi anche quello di Bianca Guaccero che ha voluto ricordare la signora della televisione italiana con il video della telefonata che la Carrà aveva fatto in diretta a “Detto Fatto”.

Una vera sorpresa per Bianca che all’inizio non voleva crederci e quando la cantante e conduttrice le ha rivolto i suoi complimenti per essere un’artista completa, lei è scoppiata a piangere per la gioia.

“Non ho molte parole… mi si sono strozzate in gola… ho un momento che rimarrà per sempre con me… le mie lacrime figlie di tutti i sacrifici fatti, di un periodo che non era semplicissimo per me, e le tue parole come carezze sul cuore, nell’anima, a suggellare una strada, la mia, non sempre in discesa..”.

Così Bianca ha voluto ricordare la Raffella nazionale, quella che tutte, dice, abbiamo imitato davanti allo specchio sognando di essere un pochino come lei. “Io ho imparato a parlare con il 45 giri di “ballo ballo”… continuerai ad essere per sempre il nostro faro – ha aggiunto – Ed io ti racconterò a mia figlia. Perché le VERE STAR come te, restano per sempre”.

Bianca Guaccero, selfie alla guida e bellezza nature

E dopo un post così toccante, Bianca Guaccero oggi è tornata a regalarci una foto delle sue, splendida come sempre. La bella conduttrice è in macchina, al volante e con la cintura già inserita. Si scatta un classico selfie e manda a tutti un grande bacio.

Capelli super tirati indietro e tutto il suo magnifico viso in primo piano. Trucco leggero sugli occhi ma labbra carnose e super colorate e luccicanti grazie ad un rossetto che le dona vitalità in volto. Top casual a striscia bianche e nere e una scollatura che colpisce.

Nulla di esagerato ma i fan la riempiono di apprezzamenti. “Esemplare” le dedica uno tra tutti celebrando la sua bellezza pura e senza eccessi.