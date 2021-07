Arriva su Canale Cinque la nuova serie “Brave and beautiful”, che andrà in onda ogni pomeriggio al posto di “Mr Wrong” che si sposta in prima serata per gli ultimi episodi

Siamo arrivati già alla quarta puntata di Brave and Beautiful, la nuova serie che sta andando in onda di primo pomeriggio su Canale Cinque. Cesur è un ragazzo apparentemente come tanti che però vuole vendicare suo padre, togliendo tutto a Tashin, un uomo molto più grande di lui. Il suo cammino però si incrocia con quello della figlia Suhan, tra i due è amore a prima vista ma è anche evidente che la loro storia non può avere un futuro.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Nella puntata andata in onda oggi, Cesur ha affrontato il suo nemico ma intanto qualcuno ha appiccato un incendio, intrappolandoli in casa. Cesur ha dovuto trovare una soluzione per riuscire a salvarsi ma all’improvviso ha perso i sensi. Prima, però, è riuscito a salvare la vita all’uomo lì presente insieme a lui. Nella prossima puntata, si sveglia circondato dalla famiglia e lì presente c’è anche il fidanzato di Suhan, che nella scorsa puntata le ha fatto una proposta di matrimonio. Quando Cesur si sveglia e il fidanzato di Suhan è lì, non fa caso al fatto che quest’ultimo stia provando in tutti i modi a nascondere la mano ustionata. Sarà forse lui il responsabile dell’incendio?

Al momento dell’incendio, Suhan si è precipitato lì per vedere cosa stesse succedendo e si è molto preoccupata per le sorti non solo di suo padre, ma anche dello stesso Cesur.