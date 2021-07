Si tuffa nel fiume per un bagno: ragazzo di 13 anni muore in ospedale

Un ragazzo di 13 anni, recuperato lunedì dalle acque del fiume Chiese a Nozza, frazione di Vestone, in provincia di Brescia, è morto ieri in ospedale.

È morto dopo 24 ore di agonia il ragazzo di soli 13 anni che lunedì era stato recuperato dal fiume Chiese a Nozza, frazione di Vestone, in provincia di Brescia. Il 13enne, dopo aver raggiunto il fiume in compagnia di alcuni amici, si era tuffato in acqua, ma qualcosa è andato storto. Trasportato d’urgenza in ospedale, i medici hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita, ma nel pomeriggio di ieri il suo cuore ha smesso di battere.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 6 luglio, il cuore di Fallou Diop ha smesso di battere all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trovava ricoverato dal giorno prima.

Fallou, 13enne di origini senegalesi, ma residente a Moceniga, frazione di Vestone (Brescia) era stato recuperato lunedì dalle acque del fiume Chiese nel territorio della frazione di Nozza. Secondo quanto riferisce la stampa locale e la redazione di Brescia Today, il giovane si era recato insieme a quattro amici presso il fiume ed aveva deciso di fare un bagno per rinfrescarsi. Il 13enne, però, non è più riemerso, circostanza che ha fatto scattare l’allarme. Un ciclista di passaggio senza esitare si è tuffato ed ha recuperato il giovane.

Intanto sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno proseguito le manovre di rianimazione ed hanno poi trasportato d’urgenza in eliambulanza Fallou presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nonostante i disperati tentativi di salvargli la vita, purtroppo il 13enne non ce l’ha fatta ed è morto dopo 24 ore di agonia nel reparto di rianimazione del nosocomio bergamasco.

La salma, scrive Brescia Today, si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, la quale ha già stabilito l’esame autoptico che verrà eseguito nelle prossime ore prima della restituzione ai familiari.

L’autopsia fornirà maggiori dettagli sulla tragedia che ha sconvolto l’intera comunità locale strettasi al dolore della famiglia di Fallou che lascia i due genitori e due fratelli.