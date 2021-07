“Quanto te li bacia Ignazio?” Cecilia Rodriguez scatena i feticisti – FOTO

Cecilia Rodriguez si lascia andare a foto più intime su Instagram che fanno molto discutere, la reazione dei fan è sconcertante

Cecilia Rodriguez scatena il web con le sue foto osé e molto intime. Dopo il ritorno dall’Isola dei famosi del suo fidanzato Ignazio, i due si lasciano andare anche su Instagram dove non rinunciano a mostrare i loro momenti più intimi.

I fan li adorano, impazziscono per la coppia nata sotto ai riflettori del “Grande fratello vip” che all’epoca fece molto scalpore. Una storia iniziata per caso e per gioco è oggi invece un amore unico.

Cecilia Rodriguez: la FOTO per i feticisti, aiuto!

Seguita da più di quattro milioni di follower, Cecilia Rodriguez non si limita a pubblicare alcuni scatti più osé che lasciano tutti senza parole. Oltre alle foto insieme al suo fidanzato, ne spuntano alcune più curiose che accendono la fantasia di molte persone.

Tra queste ci sono i feticisti che dopo aver visto l’ultimo post della modella argentina hanno toccato il cielo con un dito e senza filtri hanno lasciato commenti diversi sotto allo scatto.

Cecilia immortala un momento di relax, sdraiata sul letto pronta ad uscire o appena rientrata, si intravede una parte del piede e qualcuno scrive: “Quanto te li bacia Ignazio quei piedini stupendi?? Beato lui sempre con le tue piante ad un palmo dal naso”. E poi ancora: “Piedi perfetti” aggiunge qualcun altro.

La Rodriguez ha fatto colpo di nuovo, non c’è giorno in cui le sue foto non fanno il giro del web. Ha un potenziale esagerato sotto ogni punto di vista.

Anche per modella argentina è iniziata la bella stagione e insieme a Ignazio si gode l’estate 2021, tra un weekend romantico e una gita fuori porta. I follower impazziscono ed anche le foto in costume diventano virali. La Rodriguez è afrodisiaca e le sue forme sono strepitose.