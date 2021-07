Costanza Caracciolo è volata a Formentera con la sua famiglia, su Instagram spuntano le prime foto della vacanza, che bomba

Si presenta come una donna, moglie e mamma. Costanza Caracciolo ha abbandonato il mondo della televisione per dedicarsi completamente alla sua famiglia e ai social. Seguita da più di un milione di follower, la signora Vieri mostra le sue parti migliori su Instagram e tra uno scatto e l’altro si concede un po’ di relax.

A quanto pare anche lei è diventata un’influencer, dopo il successo di “Striscia la notizia” dove insieme a Federica Nargi formarono una coppia fenomenale, l’ex velina bionda si è ritirata dalla scena e si gode la sua sfera privata in compagnia di amici e cari.

Costanza Caracciolo: costume rosso, Formentera in tilt -FOTO

Costanza Caracciolo ha fatto le valigie ed è volata a Formentera, l’isola dei balocchi e dei vip. Ogni estate sono molti coloro che si concedono una lunga pausa in quel paradiso terrestre.

La signora Vieri è una di questi ed insieme a Federica Nargi, una delle sue migliori amiche, si godono la bellezza del posto insieme alle loro famiglie. L’ex velina bionda è arrivata da qualche giorno ed ha già immortalato alcuni momenti da pubblicare su Instagram.

In riva al mare, in versione selvaggia e in costume. Uno degli ultimi scatti è un concentrato di bellezza e armonia. L’influencer è appoggiata al muro di casa bianco che fa da contrasto alla sua abbronzatura. Indossa un costume colore aragosta che mette in mostra la sua curva più bella: il fondoschiena è divino.

“Meravigliosa” scrive qualcuno sotto al post che lascia tutti senza parole. Di una bellezza mozzafiato, la Caracciolo ha fatto centro. Ma qualcuno si lamenta visto che non risponde mai ai fan, una tra questi commenta: “Sei uno spettacolo, non mi rispondi mai”.

Per l’nfluencer l’estate 2021 è iniziata in quarta: Formentera, famiglia e amici cosa volere di più? Il lavoro continua anche in vacanza, infatti non ci si ferma mai. Le dirette di allenamento per i follower che seguono questa meraviglia non mancano.