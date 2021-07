Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi mercoledì 7 luglio, ha comunicato i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia tramite bollettino.

Aggiornato lo stato dell’epidemia da Covid diffusasi in Italia. Stando al bollettino odierno, le persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza sono 4.265.714, ossia 1.010 unità in più di ieri. In calo i soggetti attualmente positivi che ammontano a 41.840 (-739), così come quello relativo ai pazienti ricoverati in terapia intensiva (-7) pari a 180 in totale. Le persone guarite sono 4.096.156 con un incremento di 1.735 unità rispetto a ieri. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime con 14 decessi registrati nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a 127.718.

La Provincia Autonoma di Bolzano comunica che tra i 6 nuovi positivi, 1 deriva da test antigenico successivamente confermato da test molecolare. Il Veneto comunica che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare sono stati riclassificati tra quest’ultimi

Covid-19, sale il numero dei contagi: il quadro preoccupa le Istituzioni

Il quadro epidemiologico italiano inizia a preoccupare gli esperti. Dopo mesi in cui la curva aveva mostrato una significativa flessione, da una settimana a questa parte il trend sembra essersi invertito.

Il numero dei casi giornalieri continua ad aumentare: nella giornata di ieri, infatti, erano ben 907 a fronte dei circa 400 medi registratisi a fine giugno. La comunità scientifica è, dunque, in allarme soprattutto perché a determinare l’aumento potrebbe aver concorso non soltanto il rallentamento della campagna vaccinale, ma anche la preoccupante diffusione della variante Delta, più contagiosa ed aggressiva.

Le autorità invitano a mantenere la massima prudenza, pensando che solo con i vaccini lasceremo questa pandemia alle spalle è un pensiero errato. Servono prevenzione e prudenza. Questo il messaggio lanciato dal Ministro della Salute Roberto Speranza il quale ha sottolineato come anche nei Paesi in cui la campagna vaccinale procede incessante i casi continuano a registrarsi.

Cura contro il Covid: la scoperta arriva da Napoli

Ottime notizie giungono dall’Italia sul fronte cura contro il Covid. I ricercatori del CEINGE di Napoli, guidati da Massimo Zollo, dell’Università Federico II hanno scoperto che i PolyPs sarebbero efficaci contro le varianti del Sars-CoV2. Inibirebbero, secondo quanto riporta la redazione de Il Corriere della Sera, la diffusione del virus aggredendo la proteina ACE2.

Ma di cosa si tratta nello specifico? Una sorta di aerosol, quindi in soluzione che nebulizzata nei pazienti avrebbe effetti benefici nel contrasto alla malattia.

Una scoperta rivoluzionaria che contribuisce alla lotta contro il virus che da oltre un anno e mezzo ha messo in ginocchio l’intero pianeta e mietuto un numero spaventoso di vittime. Se da un lato prosegue la campagna vaccinale, dall’altro c’è chi fortunatamente si impegna anche sulla ricerca di una cura.



Importantissimo, quindi, il risultato raggiunto dal CEINGE di Napoli il quale potrebbe aver segnato un vero punto di svolta.