Cristina Buccino ci delizia con le sue Instagram Stories. Selfie allo specchio che fa perdere la concentrazione: l’abito non regge

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Cristina Buccino e gli amori da copertina. La bella influencer e modella calabrese non trova pace. Il gossip le sta alle calcagna e cerca in tutti i modi di intrufolarsi nella sua vita privata. Se per un po’ di tempo non era comparsa nelle copertine e negli scoop da vip, in questi giorni gli occhi sono tutti puntati su di lei.

Le foto insieme a Daniele Scardina stanno facendo il giro del web e per molti i due sono già la coppia di questa calda estate 2021. Il pugile ha finalmente dimenticato Diletta Leotta? Dagli scatti che arrivano dalla Sicilia pare proprio di sì.

King Toretto evidentemente è attratto dal fascino del sud, e dopo una bella siciliana, oggi ha al suo fianco una calabrese doc. Pare che l’amore tra i due è scoppiato e non si nascondono nella loro prima vacanza insieme tra mare, sole, e fisici esplosivi. Tra di loro sette anni di differenza, lei 36 anni, lui 29 e per il momento restano insieme agli amici con una bella vacanza in barca.

Cristina Buccino, il selfie allo specchio è bollente

