Ha finalmente esaudito i desideri dei suoi ammiratori la modella Dayane Mello: lo scatto delle 3 “meraviglie” è uno spettacolo da togliere il fiato.

A poche ore di distanza dal suo memorabile affaccio sul liquido tramonto della suggestiva terrazza di Sorrento, la showgirl e modella trentaduenne Dayane Mello, cavalcando di tanto in tanto, quanto inconsapevolmente, l’onda del gossip per le avventure intraprese all’interno della casa del “Grade Fratello Vip” nel corso della sua passata edizione, pare si trovi adesso nel luogo adatto per lasciarsi andare alla pura felicità.

Pochi istanti fa sul suo profilo Instagram è apparsa una nuova collezione di scatti, i quali pare siano riusciti a coronare uno dei più considerevoli sogni nel cassetto custoditi nel tempo da parte dei suoi fan. Uno shooting che vede nel suo centro ben tre protagoniste, con l’aggiunta di una, che risulta secondo il parere della stessa Dayane, come una presenza ancor più elettrizzante.

Dayane Mello: spettacolo mozzafiato per le tre “meraviglie” più una

Finalmente in compagnia della sua migliore amica, l’attrice e modella ventiquattrenne, come lei di origini brasiliane, Decimaria Viana, Dayane si appresta stamani a pubblicare la multicolore e gioiosa serie di scatti. La diva sentirà di condividere al contempo anche le sue emozioni, relative alle meravigliose istantanee nella sua lingua madre: il portoghese. “Agradeço infinitamente a Deus pela dádiva da maternidade“, ovvero: “ringrazio infinitamente Dio per il dono della maternità“, questo: “perché attraverso i nostri figli abbiamo la costante opportunità di conoscere il vero amore del Padre celeste“.

“Che belle che siete…“. Scriveranno di risposta gli ammiratori ed amici dell’affiatata coppia di amiche. Ognuna di esse a sfoggiare lietamente una sognante posa su sfondo mare con le loro “preziose✨💖 bimbe“.

Energia, fantasia e spensieratezza coronate dalle diverse tinte pastello indossate dalle due baby protagoniste per l’occasione. Dall’arancio al verde, dunque: la loro vacanza in quel della costiera amalfitana, iniziata tra l’altro da poco meno di ventiquattro ore, sembrerebbe già destinata a restare nei loro cuori per l’eternità. Quanto in quello dei loro numerosissimi fan.