“Disegnata da Michelangelo”, Kasia Smutniak e il suo “fascino incredibile”. Bellezza – FOTO

Kasia Smutniak sta riscuotendo grandi consensi grazie all’ultima produzione che la vede fra i protagonisti. L’attrice è stata infatti scelta per interpretare Livia Drusilla, moglie di Ottaviano Augusto, e sicuramente prima fra le “femministe della storia“. La serie italo-inglese è stata distribuita da Sky il 14 maggio scorso, e conta di 8 episodi. Nei panni della matrona romana, la Smutniak si è trovata decisamente a proprio agio. I followers di Kasia non fanno che lodarne la bravura e la bellezza: anche sotto all’ultimo scatto, i commenti di apprezzamento non sono mancati.

Kasia Smutniak, 42 anni il prossimo 13 agosto, sfoggia una bellezza eterea che non smette di stupire e al contempo di ammaliare i fan. L’attrice, poche ore fa, ha condiviso un sensazionale scatto in bianco e nero, che ritrae la sua meravigliosa silhouette di profilo. La moglie di Domenico Procacci indossa una favolosa canotta a righe, che, abbassata leggermente, lascia intravedere la sua schiena e la pelle candida. L’attrice fissa con sguardo ammaliante l’obiettivo, scatenando le reazioni dei suoi tanti followers.

“Disegnata da Michelangelo“, “Bella dentro e fuori“, “E le altre mutissime“: questi sono solo alcuni degli apprezzamenti avanzati dagli utenti. La protagonista di “Domina” ha riscosso un successo inaspettato nei panni di Livia Drusilla, della quale ha raccontato l’infanzia e l’ascesa all’interno della serie tv prodotta da Sky. In un’intervista, Kasia ha anche svelato quali sono le caratteristiche che potrebbero accomunarla alla matrona romana: “La consapevolezza. Mi reputo forte, ma mi piacerebbe essere tanto forte e tanto determinata quanto lei“.

Al momento, non si sa ancora se la serie verrà rinnovata per una seconda stagione. La Smutniak, in attesa di ulteriori sviluppi, non può far altro che godersi lo strameritato successo.