“Sei una star”, Eleonora Incardona zoom di fuoco sulle curve, selfie mozzafiato: che schianto – FOTO

Eleonora Incardona infiamma Instagram con un selfie incandescente, il cui obiettivo non si lascia sfuggire dettagli sensuali.

La web influencer, Eleonora Incardona è tornata a far rumore sui social, grazie a selfie mozzafiato e una propensione alla moda, quasi irragiungibile.

Uscita allo scoperto con l’etichetta di cognata di Diletta Leotta, grazie al legame sentimentale con Mirko Manola. La coppia ad un certo punto ha deciso di separarsi e andare ognuno per la propria strada.

Eleonora ha continuato a coltivare la passione della moda, tra cambi look e make-up. La blogger milanese non si smentisce mai davanti alle telecamere. Non si tira mai indietro dal mostrare il meglio del suo repertorio di forme, frutto di un fascino pazzesco.

Un vero e proprio dono di Madre Natura ha fatto innamorare sin dal primo momento tutti i suoi fans. Non banale l’ultimo scatto che sottolinea la sua meravigliosa bellezza: andiamo a vederlo nei dettagli

Eleonora Incardona, selfie e outfit alla moda: lati segreti in evidenza

