Elisabetta Gregoraci parla di Flavio Briatore, le sue parole stupiscono tutti

Elisabetta Gregoraci spiazza tutti parlando del suo ex Flavio Briatore. La sua dichiarazione è sorprendente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabettagregoracifanpage (@elisabettagregoracifanpage)

Elisabetta Gregoraci in questi mesi sta vivendo dei momenti magici. Dopo la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” tutti la vogliono e la cercano. I progetti realizzati sono tanti e molti altri ce ne sono in cantiere per lei che si muove, su e giù per lo Stivale, come una trottola.

È di certo la regina dell’estate e della musica grazie a “Battiti Live”, la manifestazione che riunisce i concerti estivi organizzati da Radio Norba in alcuni dei posti più belli della Puglia. Elisabetta, insieme ad Alan Palmieri, è tornata per il secondo anno alla conduzione e a breve vedremo le registrazioni su Mediaset. Per l’occasione ha sfornato anche un singolo, tutto da ballare, insieme al suo compagno di avventure.

E così per lei non mancano gli appuntamenti con la stampa, le interviste e gli interventi live. Proprio in occasione del debutto di “Battiti Live”, il prossimo 13 luglio su Canale 5, l’ex moglie di Flavio Briatore è stata intervistata dal settimanale Dipiùtv e oltre alla musica e agli impegni di lavoro non sono mancate le domande sulla vita privata. Quello che Eligreg, come la chiama il suo popolo social, ha detto sul suo ex marito ha lasciato tutti di stucco.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Monica Bellucci, sensualità ed eleganza senza tempo – la FOTO virale

Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore: “Siamo ancora..”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Scarlett Johansson, svelato incredibile segreto: in arrivo grande novità

Flavio Briatore, una presenza che non si può cancellare nella vita di Elisabetta Gregoraci. Anche se i due non sono più marito e moglie, i rapporti restano. Le tensioni tra di loro non sono mancate, anche nel corso della partecipazione della showgirl calabrese al “Grande Fratello Vip” ma piano piano le frizioni sono rientrate.

I due condividono l’amore per loro figlio, Nathan Falco e non è raro che siano insieme, anche nel tempo libero. Più volte si è parlato di un ritorno di fiamma ma Elisabetta ha sempre detto di no. Nel corso dell’intervista di Dipiùtv, l’ex gieffina alla domanda sul rapporto con il notissimo imprenditore, ha però spiazzato tutti.

Non ammette che siano tornati insieme, non parla di una relazione ma dice: “Io e Flavio restiamo una famiglia e ci vogliamo bene”. Insomma una risposta che sottolinea come il legame tra di loro sia forte anche se non sono più marito e moglie.

E quando le viene chiesto se nella sua vita c’è qualcuno lei risponde: “L’amore lo sto ancora cercando perché voglio sentire le farfalle nello stomaco”.