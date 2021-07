Eva, l’ex pornodiva, in bikini a bordo piscina si gode le sue vacanze. Fan in escandescenza e tutto si blocca sui social

Eva, l’ex pornodiva, ci delizia con un nuovo scatto, direttamente dalle sue vacanze. Non si ferma, giorno dopo giorno, la carrellata di foto che la moglie di Massimiliano Caroletti posta su Instagram. Ai suoi fan non nasconde proprio nulla.

Costumi interi e bikini, in spiaggia, come in piscina, la giunonica Eva si diverte a farsi fotografare nelle pose più diverse ed incandescenti. L’ultima non delude i fa che vanno letteralmente in subbuglio.

Eva in bikini a bordo piscina: fan in escandescenza

