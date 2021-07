“Meravigliosa creatura”. Federica Masolin, il suo tradimento in bella vista – FOTO

Federica Masolin è una giornalista sportiva in forza alle reti Sky. É il volto della Formula 1 in Italia, tuttavia ieri ha fatto un’eccezione per un evento straordinario e immancabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

Gli appassionati di sport del nostro paese non possono di certo lamentarsi: esiste, infatti, un nutrito ventaglio di giornaliste specializzate che si occupano di varie discipline, tutte preparate, simpatiche, professionionali, di talento e (come valore aggiunto, inutile negarlo) anche di classe e affascinanti.

Tra queste indubbiamente ha fatto breccia nel cuore di molti spettatori la milanese Federica Masolin. Classe 1986, è in forza alle reti Sky ed è una voce esperta di Formula 1.

Il suo curriculum, però, l’ha vista occuparsi di altri sport prima di specializzarsi nel settore dei motori e delle auto da corsa. Ha seguito la serie A di pallavolo (sia maschile che femminile), l’abbiamo trovata a bordo campo degli stadi prestando attenzione particolarmente alle squadre di calcio del Genoa e della Sampdoria, è stata inviata durante le Olimpiadi di Londra 2012 e le Olimpiadi invernali di Sochi nel 2014.

L’amore per lo sport le è stato impartito dal padre, Flavio, di origine friulana. Ieri, Federica Masolin, ha “tradito” la sua passione per i circuiti e la Formula 1. Come mai?

Federica Masolin: su Instagram la foto che fa impazzire tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

Una sportiva a 360° come Federica Masolin non poteva mancare dall’assistere ieri, 6 Luglio, all’evento sportivo della giornata. La nazionale italiana di calcio ha affrontato la Spagna nello stadio di Wembley (a Londra) nella semifinale valevole per i campionati di Euro 2020.

Tutta la nazione ha assistito al trionfo degli Azzurri, avvenuto sul filo del rasoio ai calci di rigore. La giornalista sportiva, nonostante sia impegnata principalmente come esperta di Formula 1, “ha tradito” circuiti e motori e su Instagram ha pubblicato una foto apprezzata dai suoi fan.

Uno scatto casalingo l’ha colta in un momento di esultanza. Indossa comodi jeans e la maglia azzurra della nazionale che attesta il suo tifo sfegatato. Dietro di lei uno schermo proietta le immagini del match tanto sofferto. Capelli castani lunghissimi, lasciati sciolti: i lineamenti del viso sono perfetti, in un’espressione rilassata e sorridente.

Le dita della giornalista mostrano il segno della vittoria. “Ci vediamo domenica” – scrive in didascalia. Ebbene si, domenica 11 Luglio si diputerà la finale dei campionati europei. L’Italia affronterà la squadra trionfatrice nel match tra Danimarca e Inghilterra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

I fan della Masolin esultano insieme a lei e scrivono commenti di plauso: “Meravigliosa creatura”, “Ti amo”, “Sposami, “Sei bellissima e bravissima”.