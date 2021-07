Federica Sciarelli, la relazione mai confessata della conduttrice

Federica Sciarelli è una donna dalle mille sfaccettature. Solamente poco tempo fa, la conduttrice ha vuotato il sacco in merito alla relazione mai confessata

Quando si parla di Federica Sciarelli, il pubblico non può far a meno di associare il suo volto alla fortunata trasmissione “Chi l’ha visto?”, che dal 2004 la vede nelle vesti di conduttrice. Complici le esperienze maturate all’interno del “TG 3”, la giornalista guida il format con grande competenza, e la sua presenza è oramai rassicurante e piacevole agli occhi dei telespettatori.

In realtà, la carriera professionale della Sciarelli è ricca di esperienze che il pubblico non si sarebbe mai aspettato da lei, tra cui la partecipazione al film “I Nostri Ragazzi”, per la regia di Ivano De Matteo. Se molto si sa del suo percorso lavorativo, la vita privata della giornalista rimane invece un grande mistero. Dalle poche notizie che i media sono riusciti a reperire, Federica avrebbe avuto un’importante relazione, da cui è nato il suo unico figlio.

Federica Sciarelli, la relazione che non aveva mai confessato

Federica Sciarelli è conosciuta non soltanto per essere l’amata conduttrice di “Chi l’ha visto?“, il format che da 17 anni va in onda su Rai 3 ogni mercoledì sera, ma anche per i propri successi nell’ambito giornalistico. La presentatrice fu proprio una delle prime donne a ricevere un incarico di prestigio all’interno del “TG 3”: la Sciarelli, all’epoca, venne infatti inserita nella redazione politica. Un fatto senza dubbio insolito, essendo quest’ultimo un ambito prevalentemente riservato agli uomini. A fronte di una carriera costellata di successi, della vita privata della Sciarelli si sa ben poco.

La conduttrice ha un figlio venticinquenne, Giovanni Maria, di cui però è alquanto restia a parlare. La Sciarelli non ha infatti neanche confidato quale sia il cognome di suo figlio, nato da una relazione che, sempre secondo ciò che è trapelato, si è conclusa ormai molti anni fa. Nonostante Federica non abbia mai parlato del padre di suo figlio, quest’ultimo sembra essere invece la sua più grande fonte di gioia.

“Per le piccole cose, il primo ad essere interpellato è sempre mio figlio“, aveva confessato la conduttrice tempo fa, dando prova dello splendido rapporto che la lega a Giovanni Maria.