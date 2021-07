Giovanna Civitillo come non l’avete mai vista: una sirena in bikini – FOTO

La showgirl ed il marito Amadeus sono volati in Sicilia per la loro meritata vacanza estiva, Giovanna si è però concessa al pubblico con scatti mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Si è da poco conclusa la stagione tv che ha lasciato spazio ai programmi dell’estate del 2021 che ci terranno compagnia nel corso di questi tre lunghi mesi.

Sappiamo già però che la macchina organizzativa della Rai è già all’opera per la messa in onda di nuovo programmi che andranno in prima serata in autunno.

Amadeus avrà l’onore di condurre ben due show su cui la rete pubblica sta puntando molto, due novità decisamente inaspettate: il primo sarà “Arena 60/70/80” direttamente da Verona, format che avrà come protagonista la musica legata a quel periodo storico che permetterà a tutti di fare un salto nei ricordi.

Il secondo è “Affari tuoi Family” che a quanto pare condurrà proprio in duetto con la compagna Giovanna Civitillo. Una sorpresa per i numerosi fan della coppia che però al momento si sta godendo le sue meritate vacanze, gli scatti sono celestiali.

Amadeus e Giovanna sono in un posto da sogno: che spettacolo!

Non appena sono state chiuse le porte dei programmi invernali, sono volati subito in Sicilia presso il Verdura Resort Sicily. Dalle stories che hanno condiviso nel loro profilo congiunto di Instagram si può notare una struttura incantevole immersa nel verde da cui si può notare tutta la costa di Sciacca e Agrigento in lontananza.

I più curiosi hanno avuto modo anche di vedere Giovanna in una veste inedita: si è mostrata come una sirena nella spa esterna dell’albergo con un bikini micro scuro che le fascia le forme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Ride e si diverte come una bambina mentre si gode la sua talassoterapia per le gambe, saltella e saluta il marito che è l’addetto alle riprese. Un’immagine molto serena della coppia che si mostra ancora una volta radiosa e felice come il primo giorno.