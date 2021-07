Guendalina Tavassi in vacanza è senza freni. La foto di oggi non regge il confronto. Decolletè che scoppia e forme incontenibili

Tempo di mare, sole e relax per Guendalina Tavassi, l’ex gieffina e oggi seguitissima influencer. È scappata dal caldo romano per rifugiarsi al Circeo, insieme ai suoi tre figli e alcune amiche. Prima vacanza da single per Guendalina che da poco ha chiuso definitivamente la sua storia d’amore con il marito Umberto D’Aponte.

Un periodo non facile per lei che dopo lo scandalo delle foto e dei video privati rubati dal suo account e postati in rete, ha dovuto affrontare la separazione e anche la morte della sua adorata nonnina.

Anche se con difficoltà non ha fatto mai mancare il suo entusiasmo sui social, tra la vita di tutti i giorni da mamma e influencer ed i contributi insieme al fratello Edoardo. Con lui, nel mese di giugno, è stata in Turchia per alcuni ritocchi estetici. Del resto, lei non lo ha mai nascosto di essere una fan della chirurgia che usa per mantenersi bella e mascherare i segni del tempo.

In spiaggia Guendalina fa furore e ogni giorno è un attacco di cuore per i suoi fan. Un bikini sempre nuovo e sempre troppo piccolo per le sue forme giunoniche.

Guendalina Tavassi, il decolleté scoppia

Esagera del tutto oggi Guendalina Tavassi. Un nuovo bikini, tutto colorato, e nulla che regge di fronte a delle forme che sembrano quasi lievitare. Di sicuro è l’inquadratura che “inganna” ma il selfie che l’influencer ci ha regalato oggi nelle sue Instagram Stories è vietato ai deboli di cuore.

Bikini tutto colorato e un decolleté che davvero scoppia. Lato A incontenibile e più prosperoso del solito. La Tavassi sorride ed i social si bloccano. Resisterle è davvero difficile e ora che è single tutti i suoi fan fanno a gara per farsi avanti.

Il suo relax diventa uno spettacolo vietato ad alto tasso di eros. I social si bloccano e la temperatura si alza a più non posso.