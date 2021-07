“Piccola dea”. Jasmine Carrisi in versione sportiva. Nuovo progetto in arrivo – FOTO

Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è sempre più proiettata nello show business. Due singoli usciti e un nuovo progetto in arrivo: trionfo sul web

Tra tutti i figli del celebre cantante Al Bano Carrisi è sicuramete Jasmine, avuta dalla compagna Loredana Lecciso, che sta cercando con tutte le forze di ritagliarsi il suo spazio personale all’interno dello show business italiano.

Ha solo 19 anni, un diploma appena messo in tasca ottenuto presso il liceo linguistico e tanta, tantissima voglia di emergere.

Nel suo acerbo curriculum si nota una partecipazione a fianco del famoso padre tra le fila dei giudici di “The voice senior”, talent condotto dall’energica Antonella Clerici. In quell’occasione la ragazza si sentì atterrita dalla presenza di nomi importanti come Loredana Bertè e Gigi D’Alessio; tenne un profilo basso ma fu un primo impatto con i meccanismi televisivi.

Jasmine Carrisi aveva già messo in cantiere il suo primo singolo dal titolo “Ego”, caratterizzato da sonorità rap che ben si discostano da quelle più classiche di Al Bano. Circa un mese fa è stato pubblicato sulla piattaforma YouTube il video di “Calamite”, sua successiva fatica musicale: ritmi latini e atmosfere tipiche degli anni ’80. Al momento conta circa 340mila visualizzazioni. Ha ottenuto pareri discordanti ma il suo desiderio di sfondare non si arresta.

Jasmine Carrisi: le foto hot sul profilo Instagram

Jasmine Carrisi ha una nutrita schiera di fan che la seguono sui suoi canali social. Il contatore dei follower su Instagram conta, a oggi, 97mila follower. Con loro tiene una finestra sempre aperta sui suoi impegni e sulla vita privata.

Si espone a giudizi discordanti: c’è chi esalta la sua bellezza e la sua tenacia nel perseguire una carriera nel mondo dello spettacolo, chi critica le pose giudicate troppo osè per una ragazza così giovane.

Tra i commenti si legge: “Esibizionista”, “Hai altre qualità da mostrare”, “Non hai bisogno di scoprirti così per attirare l’attenzione! Sei bella non ti basta?”, “Peccato, questa ragazza sta bruciando le tappe”.

Jasmine Carrisi incassa il colpo e non risponde agli attacchi. Sa che al tempo stesso c’è chi apprezza le sue attività. L’ultimo posto condiviso sui social, la vede in una posa più sbarazzina, tenuta ginnica: top, tuta e scarpe da tennis. Bellissima baciata dal sole. Il tenore dei commenti è ben altro: “Stupenda piccola dea”, “Sempre più brava”, “Meravigliosa”, “Fantastica”.

A quanto pare la giovanissima figlia di Al Bano ha un nuovo progetto musicale in uscita. Nelle sue Instagram Stories viene reso noto che il 12 Luglio uscirà un nuovo pezzo in collaborazione con Deny K e Kiko el Crazy per Techpro Records dal titolo “Stikide”. Non ci resta che attendere.