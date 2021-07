Laura Cremaschi, l’allenamento non è mai stato così bollente – FOTO

Laura Cremaschi, sensualissima come sempre, si immortala durante un allenamento in palestra e tutto diventa improvvisamente bollente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Quando pensiamo a Laura Cremaschi certamente ci viene in mente una silhouette perfetta, un fisico mozzafiato che lascia a bocca aperta proprio tutti, uomini e donne. Come in questa foto in cui la showgirl e modella è sicuramente WOW!. Uno scatto in bianco e nero che non altera la bellezza di Laura, un bikini modello composto da triangolo e brasiliana che le calza divinamente.

Lo sguardo poi rivolto non verso l’obiettivo…anzi, gli occhi sono chiusi sicuramente a causa del sole. I commenti sono tantissimi, il suo milione di followers è sempre lì, pronto a sostenerla…ed i cuori abbondano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Tutto questo è illegale” Anna Safroncik a Mykonos, dov’è il bikini? – FOTO

Laura Cremaschi, manubri e fitness…atmosfera bollente

Per saperne di più, vai su Successivo