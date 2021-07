“L’Isola dei Famosi” 2022 potrebbe saltare? Si rincorrono i rumors sul web ed il pubblico è scosso. Al suo posto una new entry

“L’Isola dei Famosi” potrebbe non tornare più su Canale 5 nella prossima edizione? È questa la notizia che circola nelle ultime ore sul web ed ha mandato in escandescenza tutti i fan del reality show targato Mediaset.

Eppure il ritorno di Ilary Blasi al timone del programma era dato per confermato già da un po’ di tempo. Cosa succede ai vertici dell’azienda della famiglia Berlusconi? Un passo indietro e perché? O solo voci che mettono un po’ di zizzania? Sono queste le domande che si rincorrono.

Secondo le indiscrezioni lanciate da Dagoispia.it un altro reality show potrebbe sostituire quello ambientato in Honduras che verrebbe cancellato dai palinsesti.

“L’Isola dei Famosi” salta? Tutti i dettagli

“L’Isola dei Famosi” sostituita da un altro reality, acclamatissimo e richiestissimo dal pubblico di Mediaset. È questa la clamorosa indiscrezione lanciata dal sito guidato da Roberto D’Agostino. Secondo le informazioni in possesso del portale, il reality di Ilary Blasi sarebbe a rischio: “Potrebbe finire in soffitta prima del previsto…” si legge tra le sue colonne.

Perché? Al suo posto Mediaset potrebbe decidere di inserire “La Talpa”. Nei giorni scorsi, infatti, Piersilvio Berlusconi ha rivelato che l’azienda ha acquisito i diritti per tre edizioni. Un annuncio accolto con grande favore dal pubblico che da anni ne chiedeva il ritorno.

“La Talpa” dovrebbe andare in onda su Canale 5 a primavera inoltrata proprio dopo la fine de “L’Isola dei Famosi” 2022, ma secondo Dagospia.it questi piani potrebbero cambiare.

I dirigenti Mediaset potrebbero decidere di depennare il reality show condotto da Ilary Blasi perché gli ascolti, nell’edizione appena conclusa, non sono stati al top. I numeri non sono quelli di un tempo e questo indica che il pubblico cerca altro.

Magari un reality con dinamiche diverse e “La Talpa” potrebbe essere la soluzione perfetta. Un colpo di scena clamoroso o solo rumors senza fondamento? Tutto è ancora da vedere.